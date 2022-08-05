Корреспондент «Известий» показал кадры из освобожденного Первомайска

Военкор телеканала «Известия» Александр Сафиулин поделился кадрами из освобожденного от вооруженных сил Украины (ВСУ) города Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР).

На них видно, что на окраинах поселка лежат неразорвавшиеся фрагменты от снарядов. После отступления боевики атаковали мирных жителей Первомайска минами «Лепесток».

Журналист отметил, что до начала спецоперации город попадал в так называемую серую зону, где не должны были находиться военнослужащие ни одной из сторон конфликта. Несмотря на это, в Первомайске разместились ВСУ.

По словам местной жительницы, последняя бригада ВСУ, находившаяся в городе, вела себя безобразно.

«Последняя бригада издевалась, крохоборничала. По хатам лазила, забирала, что получится. Издевались. Не выпускали в Артемовск (он же Бахмут. — Ред.). Типа делали концлагерь, «никуда не выйдете». С колодца насос забирали», — рассказала она.

Как отметил боец ЛНР с позывным Беня, местные жители рады освобождению города от украинских войск.

Ранее в этот день военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Артемовск, куда накануне вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю. По его словам, «если Артемовск будет взят, а также падет окончательно Авдеевка и Марьинка, то фактически вся украинская оборона будет сломана и им срочно будет необходимо входить на линию Константиновка – Краматорск – Славянск, а это последняя линия, которая готовилась в течение последних восьми лет».

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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