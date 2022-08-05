Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал кадры из освобожденного Первомайска

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военкор телеканала «Известия» Александр Сафиулин поделился кадрами из освобожденного от вооруженных сил Украины (ВСУ) города Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР).

На них видно, что на окраинах поселка лежат неразорвавшиеся фрагменты от снарядов. После отступления боевики атаковали мирных жителей Первомайска минами «Лепесток».

Журналист отметил, что до начала спецоперации город попадал в так называемую серую зону, где не должны были находиться военнослужащие ни одной из сторон конфликта. Несмотря на это, в Первомайске разместились ВСУ.

По словам местной жительницы, последняя бригада ВСУ, находившаяся в городе, вела себя безобразно.

«Последняя бригада издевалась, крохоборничала. По хатам лазила, забирала, что получится. Издевались. Не выпускали в Артемовск (он же Бахмут. — Ред.). Типа делали концлагерь, «никуда не выйдете». С колодца насос забирали», — рассказала она.

«Он придет в себя. Нужно только время»
Как проходит психологическая реабилитация вернувшихся с фронта бойцов Донбасса

Как отметил боец ЛНР с позывным Беня, местные жители рады освобождению города от украинских войск.

Ранее в этот день военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Артемовск, куда накануне вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю. По его словам, «если Артемовск будет взят, а также падет окончательно Авдеевка и Марьинка, то фактически вся украинская оборона будет сломана и им срочно будет необходимо входить на линию Константиновка – Краматорск – Славянск, а это последняя линия, которая готовилась в течение последних восьми лет».

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022