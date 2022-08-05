Bloomberg оценил шансы Европы пережить зиму на фоне отказа от газа из России

По мере того как Европа пытается отказаться от российского топлива и стремится обеспечить достаточные запасы природного газа и угля на зиму, сможет ли она пережить зиму в тепле, во многом зависит от Японии, Южной Кореи и Китая. Об этом в пятницу, 5 августа, пишет Bloomberg.

Агентство указывает, что эти три азиатские страны — одни из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа и угля. С наступлением отопительного сезона они разделяют с Европой пик спроса на энергоресурсы, и любое падение температуры спровоцирует ожесточенную борьбу за топливо.

«Более холодная, чем обычно, зима может привести к резкому скачку цен, если российские поставки в Европу останутся на низком уровне», — отметил аналитик Bloomberg Абхишек Рохатги.

По его словам, погода станет козырем для стран Азии, особенно для Японии и Кореи.

Глава отдела глобальной энергетики и возобновляемых источников энергии в IHS Markit Сичжоу Чжоу считает, что в более удобном положении окажется Китай. Он отметил, что рекордная добыча угля в сочетании с низким спросом на электроэнергию привела к тому, что его запасы в середине года достигли самого высокого уровня за всю историю.

Аналитики добавляют, что международная конкуренция за топливо усилилась с начала специальной военной операции (СВО) России, которая «перевернула» мировые торговые потоки. В итоге это привело к рекордному росту цен на уголь и природный газ, от чего в первую очередь страдают развивающиеся страны, такие как Бангладеш и Пакистан. К зиме, как прогнозируют эксперты, конкуренция за ресурсы может стать еще более ожесточенной.

Ранее, 29 июля, агентство Bloomberg сообщало, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей. Базовые цены на электроэнергию растут, поскольку Европа сталкивается с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок российского газа.

Так, электроэнергия в ФРГ на август торгуется на уровне €385 ($394) за мегаватт-час, что на 23% больше среднесуточного показателя за этот месяц на спотовой бирже Epex. Во Франции, где цены на электроэнергию еще выше, фьючерсы на следующий месяц указывают на 17-процентный рост по сравнению со средним показателем июля.

До этого, 13 июля, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что санкции Запада против РФ изнуряют их собственную экономику. Он отметил, что из-за них европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.