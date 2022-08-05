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В ЕП предложили переосмыслить роль Гитлера в контексте России

Депутат Европарламента Зоннеборн в шутку предложил переосмыслить роль Гитлера в контексте России
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Роль нацистского лидера Адольфа Гитлера надо было бы переосмыслить в контексте современной борьбы России и Запада. Такое предложение в шутку внес депутат Европарламента от ФРГ Мартин Зоннеборн 5 августа в интервью изданию Telepolis.

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Политик с иронией заметил, что считает действия немецкого руководства в вопросе политического противостояния с Россией правильными. Указав при этом, что если так пойдет и дальше, то в Германии поменяют местами Гитлера и четвертого канцлера ФРГ, участника антифашистского немецкого подполья и лауреата Нобелевской премии мира Вилли Брандта.

«Я предполагаю, что в сложившейся ситуации полностью переосмыслится и Гитлер, ведь он воевал против русских. Похоже, часть общественности вот-вот запихнет Вилли Брандта на место Адольфа Гитлера, и наоборот», — пошутил депутат о переосмыслении роли фюрера.

Ранее, 23 июля, читатели немецкого издания Die Welt возмутились политикой украинского лидера Владимира Зеленского и обратились к нему с призывом как можно быстрее заключить мирное соглашение с Москвой. Немцы назвали Зеленского «новым Гитлером», который «может требовать всё что захочет, и давно ведет себя как деспот по отношению к своему народу».

18 июля военный корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, что украинский террорист, который был ликвидирован в Херсонской области, имел при себе книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф» («Моя борьба»). В апреле росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, они созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

6 апреля также сообщалось, что Госдума РФ в заключительном третьем чтении одобрила закон, который вводит административное наказание за отождествление СССР с нацистской Германией. В Госдуме обратили внимание на проблемы с изучением истории России в государственных образовательных учреждениях, в частности в школах. И отметили важность в изучении Великой Отечественной войны в школьной программе.

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