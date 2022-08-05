Почти 8 тыс. жителей Приморья пострадали от укусов клещей

Свыше 7,5 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Приморском крае. В их числе — больше 1,8 тыс. детей.

По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших в 2022 году превышает средний многолетний показатель на 15,6%. Случаи присасывания клещей зарегистрированы на 30 административных территориях Приморья, уточняет ИА PrimaMedia. На экспертизу в лаборатории поступило порядка 5,1 тыс. особей клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружили в 12 особях. Еще 802 клеща переносили боррелиоз, 534 клеща — риккетсиоз, 58 клещей — анаплазмоз. В 35 вредителях обнаружены эрлихии.

Прививки против клещевого энцефалита поставили почти 58,4 тыс. жителей Приморья, 42% из них — дети.

Акарицидную обработку в 2022 году провели на территориях почти 1,2 тыс. объектов. Общая площадь обработки превысила 2 тыс. га.