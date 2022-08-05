В Москве автобус врезался в автомобиль на Киевском шоссе

В Москве на 35-м км Киевского шоссе произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля, сообщает 5 августа источник «Известий». По предварительным данным, пострадали семь человек.

Как рассказали в московском дептрансе, авария произошла в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как на крайней полосе шоссе стоит машина. В какой-то момент сзади подъезжает автобус и врезается в автомобиль. Судя по кадрам, после столкновения произошло возгорания, и машины отлетели на обочину.

На месте ДТП работают аварийные службы, обстоятельства произошедшего уточняется.

Ранее 5 августа ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило, что в Иловлинском районе в результате столкновения двух легковых авто пострадали четыре человека, в том числе трое детей. С различными травмами их госпитализировали.