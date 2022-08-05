За минувшую неделю жители Камчатского края перечислили мошенникам больше 5 млн рублей. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

Заявления о дистанционном мошенничестве поступили от 14 граждан. В основном им поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банков. Жертвой подобной схемы стала 62-летняя женщина. Она оформила кредиты и перечислила на четыре посторонних счета свыше 3,5 млн рублей.

Двое мужчин лишились 78 тыс. рублей, пытаясь заказать услуги интимного характера. 39-летняя женщина потеряла порядка 26 тыс. рублей, когда мошенники от имени развлекательного заведения попросили оплатить предварительный заказ за банкетный стол.

Двое жителей Петропавловска-Камчатского смогли избежать финансовых потерь. Им поступали звонки от имени правоохранительных органов и банков, но горожане не поверили собеседникам.