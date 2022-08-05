Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Сомнолог рассказала о методах борьбы с тревожностью перед сном

Сомнолог Ларье: самодисциплина поможет совладать с тревожностью перед сном
0
Фото: Global Look Press/ZAM-Photography
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для устранения проблем со сном из-за тревожности поможет самодисциплина, заявила сомнолог Татьяна Ларье.

В объятиях Морфея: ученые рассказали об опасности неправильного сна
Неправильный отдых может привести к диабету и гипертонии

«Это означает, выработать себе четкий режим дня, вставать и ложиться в одно и то же время и при этом не делать сон слишком долгим. Норма для взрослого — спать 7–8 часов», — рассказала «Москве 24» в пятницу, 5 августа, специалист.

Перед сном очень важно физически замедляться, считает Ларье.

«Делаем приглушенный свет — так организм поймет, что наступает ночь, потому что мозг реагирует на свет. Соответственно, когда мы заблаговременно, например, за полчаса выключаем телевизор, приглушаем свет, организм понимает, что уже стемнело, и начинает хотеть спать. Очень важно соблюдать эту ритуальность», — добавила сомнолог.

Она отметила также, что на сон грядущий человек должен уравновесить свое психологическое состояние, отказавшись от новостных лент, лежа в кровати.

«Сейчас люди очень много читают новостей, переживают по этому поводу, появляется постоянное чувство тревоги. Чтобы сохранить здравый рассудок, нужно дозировать их и фильтровать информацию», — заявила эксперт.

А если эти способы бессильны, нужно общаться к доктору, посоветовала сомнолог, обратив внимание, что самостоятельно назначать себе седативный препарат категорически нельзя.

В апреле заслуженный врач России, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов порекомендовал максимально загружать себя днем, чтобы быстро засыпать, а также чтобы чувствовать себя активным с самого утра. Кроме того, специалист советует после пробуждения сделать несколько интенсивных упражнений для бодрости и трудоспособности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022