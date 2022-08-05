Сомнолог рассказала о методах борьбы с тревожностью перед сном

Для устранения проблем со сном из-за тревожности поможет самодисциплина, заявила сомнолог Татьяна Ларье.

«Это означает, выработать себе четкий режим дня, вставать и ложиться в одно и то же время и при этом не делать сон слишком долгим. Норма для взрослого — спать 7–8 часов», — рассказала «Москве 24» в пятницу, 5 августа, специалист.

Перед сном очень важно физически замедляться, считает Ларье.

«Делаем приглушенный свет — так организм поймет, что наступает ночь, потому что мозг реагирует на свет. Соответственно, когда мы заблаговременно, например, за полчаса выключаем телевизор, приглушаем свет, организм понимает, что уже стемнело, и начинает хотеть спать. Очень важно соблюдать эту ритуальность», — добавила сомнолог.

Она отметила также, что на сон грядущий человек должен уравновесить свое психологическое состояние, отказавшись от новостных лент, лежа в кровати.

«Сейчас люди очень много читают новостей, переживают по этому поводу, появляется постоянное чувство тревоги. Чтобы сохранить здравый рассудок, нужно дозировать их и фильтровать информацию», — заявила эксперт.

А если эти способы бессильны, нужно общаться к доктору, посоветовала сомнолог, обратив внимание, что самостоятельно назначать себе седативный препарат категорически нельзя.

В апреле заслуженный врач России, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов порекомендовал максимально загружать себя днем, чтобы быстро засыпать, а также чтобы чувствовать себя активным с самого утра. Кроме того, специалист советует после пробуждения сделать несколько интенсивных упражнений для бодрости и трудоспособности.