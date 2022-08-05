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Audi RS 6 следующего поколения будет с мощной гибридной системой

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Фото: Audi
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Немецкая компания Audi уведомила, что в следующем поколении модели RS 6 будут использованы мощные гибридные технологии. Машина появится после 2025 года, сообщило 5 августа издание Carscoops.

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Нынешнее поколение автомобиля использует четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом. В машине есть мягкая 48-вольтовая гибридная система, однако по информации издания, в следующем поколении Audi будет нечто революционное.

«Конечно, гибридизация — это то, что нужно, и я могу сказать вам, что в следующем поколении будет больше гибридизации», — заявил автопрессе глава отдела исследований и разработок Audi Sport Стефан Рейл.

В то время как ключевые технические характеристики автомобиля остаются в секрете, глава отдела исследований и разработок Audi Sport сообщил, что добавление более значимой гибридной системы принесет с собой и новые возможности.

Никаких дополнительных подробностей о трансмиссии RS 6 следующего поколения Рейл не сказал. По мнению издания, у машины появится новый двигатель внутреннего сгорания, который будет работать в паре с электромотором. Скорее всего, в этой связке ДВС будет меньшей мощности, чем электродвигатель.

По аналогичному пути пошли в Mercedes-Benz, у них новая модель AMG C 63 вместо V8 с двойным турбонаддувом получила скромный двухлитровый ДВС, а вот отдача электродвигателя возросла.

22 июля Audi подала иск о возмещении ущерба к китайской Nio в окружной суд Мюнхена из-за того, что Nio две своих модели назвала почти так же, как они значатся у известного немецкого бренда. Сумма иска была установлена судом Мюнхена в размере €150 тыс.

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