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Росавиация разрешила ижевскому аэропорту возвести новый аэрокомплекс

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Фото: commons.wikimedia.org/alexandergroshev
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Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало аэропорту Ижевска (Удмуртия) разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса. Об этом гендиректор ОАО «Ижавиа» Александр Синельников сообщил в своем Telegram-канале.

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Согласно проекту, на участке возведут здание аэровокзала, пожарные резервуары с насосной станцией, очистные сооружения для ливневой канализации, две трансформаторные подстанции, а также две дизельные электростанции, пишет ИА «Сусанин». Кроме того, на территории обустроят площадки для холодильных установок.

Общая площадь двухэтажного здания аэровокзала составит 10,849 тыс. кв. м. Оно будет рассчитано на обслуживание 400 пассажиров в час.

Как уточняет Udm-info.ru, в октябре 2021 года правительство России одобрило республике инфраструктурный кредит на строительство аэровокзала в ижевском аэропорту. Сумма составила 800 млн рублей.

В начале 2022 года сообщалось, что в строительство аэровокзала в Ижевске планируется вложить 4,3 млрд рублей.

В марте 2021-го стало известно, что в России к 2035 году планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов. По данным Росавиации, на 2021–2024 годы запланирована реконструкция 62 объектов и строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в ЯНАО. В 2025–2030 годах работы пройдут еще в 64 воздушных гаванях, в том числе в Омске и Сыктывкаре. На 2031–2035 годы реконструкция запланирована в 53 аэропортах и аэродромах страны.

В общей сложности на эти цели планировалось выделить 834 млрд рублей.

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