Суд продлил домашний арест проректору РАНХиГС Федотову до 7 ноября

Тверской суд Москвы продлил до 7 ноября домашний арест проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивану Федотову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом 5 августа сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

О том, что фигуранта отправили под домашний арест, стало известно 22 июля. Решение по мере пресечения вступило в силу 16 июля.

Федотов обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, а также повлекшее лишение права на жилое помещение»).

Он также был помощником ректора вуза Владимира Мау. 6 июля Мау, обвиняемый по делу о хищении средств в особо крупном размере, был отстранен от работы в Высшей аттестационной комиссии.

До этого, 30 июня, оперативники столичного ГУ МВД задержали Мау в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака. Мау отправлен под домашний арест до 7 августа.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре прошлого года в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.