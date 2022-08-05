Два стикер-пака в Telegram признали экстремистскими в Белоруссии

В Белоруссии в перечень экстремистских материалов впервые внесены два стикер-пака в мессенджере Telegram. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства информации республики.

В такой список добавлены стикеры с общими названиями «Luka» и «Sasha 3%».

«Решение суда Центрального района г. Минска от 25 июля 2022 года подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314-й статьей Гражданского процессуального кодекса», — говорится в документе.

Ранее, 3 декабря прошлого года, стало известно, что в Белоруссии признали экстремистскими Telegram-канал и соцсети «Радио Свобода — Беларусь» (в России «Радио Свобода» признали иностранным агентом). Также 3 ноября министерство внутренних дел страны признало экстремистскими интернет-ресурсы телеканала «Белсат».

Министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью «Известиям» 14 октября 2021 года отметил, что привлечение к уголовной ответственности за подписку на Telegram-каналы, признанные экстремистскими, — правильная мера. Он заявил, что информация, которая распространяется через такие каналы в мессенджере, не соответствует действительности.