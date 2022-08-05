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Эксперт рассказал о способе нарастить транзит энергоносителей через Украину

Эксперт Митрахович рассказал о способе нарастить транзит энергоносителей через Украину для спасения Европы
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Str
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Транзит энергоносителей через Украину может быть увеличен лишь в случае, если Киев согласится вновь принимать газ через трубопровод «Союз», а нарастить его через Уренгой – Помары – Ужгород у «Газпрома» нет возможности. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в пятницу, 5 августа.

Накануне министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит энергоносителей через Украину не закроет потребности Европы, в отличие от «Северного потока», если газопровод будет работать на полную мощность. Так министр прокомментировал ситуацию с российской турбиной для «Северного потока». Уилкинсон отметил, что рассмотрел предложение Киева и обсудил его с официальными лицами Евросоюза и Германии, однако альтернативный вариант не получил одобрения.

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«Тут вопрос в доверии «Газпрому» или недоверии — насколько это правда, что технически там нельзя перебросить (транзит газа. — Ред.), сказать сложно», — отметил Митрахович.

Но если Киев откроет еще одну газораспределительную станцию, чтобы можно было использовать трубопровод «Союз», полагает он.

Однако, по словам эксперта, в условиях специальной военной операции в Донбассе Украине и России доверять друг другу сложно, ведь газопровод может быть поврежден. Поэтому скорее поставки голубого топлива из РФ на Украину могут сократиться, чем увеличиться, заключил он.

Накануне «Газпром» сообщил, что возвращению турбины Siemens, нужной для полноценной работы «Северного потока», препятствуют антироссийские санкции. По мнению Москвы, есть риск, что канадские власти могут посчитать транспортировку нарушением или обходом условий выданного разрешения. Это может привести к невозможности ремонта Оттавой других двигателей компрессорной станции «Портовая».

В середине июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих СП. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Берлин попросил Оттаву вернуть отремонтированную турбину.

Канада пошла навстречу и отправила их в Германию, но отправить турбину уже из Германии в Россию сразу не удалось. 27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

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