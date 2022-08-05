Отсутствие засухи благоприятно повлияло на урожай в Приморье

Аграрии собрали 7 тыс. т овощей и картофеля в Приморском крае. На объеме урожая благоприятно сказалось отсутствие летней засухи.

По данным краевого министерства сельского хозяйства, овощи собраны на площади 194 га, картофель — на площади 143 га. Об этом пишет ИА PrimaMedia. Урожайность составляет 208 и 212 центнеров с гектара соответственно. Кроме того, аграриям удалось убрать 10 тыс. га ранних зерновых культур. План выполнен на 25%.

В министерстве отмечают, что на ситуации благотворно сказывается отсутствие засухи. Всего собрано 4 тыс. т картофеля, что превышает прошлогодний показатель на 20%. Уровень самообеспечения региона овощами составляет почти 55%.

Ранее о рекордном урожае сообщили власти Волгоградской области. К началу августа аграрии собрали больше 4 млн т зерновых культур.