В Оренбурге арестовали подозреваемого в убийстве врача

В Оренбурге до 2 октября арестовали подозреваемого в убийстве 25-летнего врача-терапевта Елены Федоровой. Об этом сообщает ТАСС 5 августа.

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Дзержинский районный суд Оренбурга.

Тело Федоровой было обнаружено на лестничной площадке в доме на улице Волгоградской 2 августа. Она шла на вызов к одному из жильцов. На следующий день 28-летнего подозреваемого в убийстве врача задержали. По версии следствия, мужчина нанес не менее 30 ножевых ранений девушке из личной неприязни.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело об убийстве под свой контроль. Он поручил главе следственного управления по Оренбургской области доложить о ходе расследования.