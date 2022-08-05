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Около 2,5 млн жителей ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией в Ростовской области

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Примерно 2,5 млн граждан Луганской и Донецкой народных республик прошли через пункты пропуска на границе в Ростовской областью с февраля этого года, рассказал 5 августа губернатор области Василий Голубев.

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«Особое значение ваша бесперебойная работа имеет сейчас, когда пассажирская нагрузка на железнодорожный транспорт серьезно возросла. Границу РФ в Ростовской области пересекли с февраля порядка 2,5 миллиона человек», — заявил губернатор в ходе церемонии в честь Дня железнодорожника.

Голубев также добавил, что в текущем году СКЖД было перевезено на 13% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году. Губернатор также отметил, что работники железной дороги активно помогали в перевозке беженцев в другие регионы России.

Ранее, 1 августа, источник ТАСС в силовых структурах заявил, что 3 млн беженцев прибыло в РФ с Украины и из Донбасса. Сообщается, что в российских пунктах временного размещения пребывает сейчас более 33 тыс. беженцев, среди которых 11 тыс. детей.

29 июля в Минтруде рассказали, что беженцы наравне с российскими гражданами могут оформить инвалидность.

16 июня МВД РФ сообщило, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля и которая была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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