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В Калуге возбудили уголовное дело по факту избиения чихуа-хуа пенсионеркой

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Фото: соцсети
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Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области после того, как в продуктовом магазине пожилая женщина ударила собаку посетительницы бутылкой коньяка по голове. Об этом сообщает 5 августа прокуратура региона.

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«Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту жестокого обращения с собакой (ч. 1 ст. 245 УК России)», — отмечено в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В результате нападения собака породы чихуа-хуа, находившаяся на руках у хозяйки, получила перелом черепа, у нее диагностирована гематома мозга. Сейчас животное находится под наблюдением в стационаре московской ветклиники.

Указанный инцидент произошел 2 августа в магазине «Магнит». На видеозаписи с камер наблюдения видно, как пенсионерка подошла со спины к хозяйке животного и нанесла удар бутылкой. Правоохранители устанавливают личность злоумышленницы, а также мотив ее немотивированной агрессии по отношению к животному.

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