Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на штырях виадука в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на виадуке в Приморском крае. Потерпевший упал грудью на штыри.

Трагедия произошла 3 августа на наземном пешеходном переходе на Седанке во Владивостоке. По данным следствия, во время движения через виадук мужчина упал с высоты на выступающий с перил металлический штырь. Об этом пишет ИА PrimaMedia. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следователи устанавливают возможную связь трагедии с действиями лиц, выполнявших обслуживание и ремонт наземных пешеходных переходов.