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ВКС России уничтожили обучаемых инструкторами из США боевиков в Сирии

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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии боевиков группировки, которая обучалась инструкторами сил специальных операций США. Об этом заявили в пятницу, 5 августа, в Минобороны РФ.

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«4 августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», — говорится в сообщении.

Как отмечается в ведомстве, они скрывались в оборудованных укрытиях пустыни Белая.

«Данная террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США», — подчеркивается в сообщении.

Поясняется, что боевики совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Они ликвидированы экипажами армейской авиации.

В декабре прошлого года сообщалось, что российские самолеты уничтожили одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии Муслима Маргошвили, также известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани.

Также тогда говорилось об активизации «спящих ячеек» «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), которые совершали теракты в отношении представителей законных властей Сирии фактически каждый день.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев тогда заявил, что Москва плотно ведет переговоры с Анкарой по урегулированию ситуации на севере Сирии. И отметил, что видит предпосылки выполнения договоренностей Москвы и Анкары по Идлибу, к которым 5 марта 2020 года пришли президенты Турции и России.

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