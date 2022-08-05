Общие корни, история у России и Украины, близкое соседство государств и безвизовый режим между ними способствовали тому, что появилось много семей, буквально живущих на две страны. Долгое время такая ситуация никак не мешала тесному общению родственников. Сейчас всё изменилось, подобные путешествия стали невозможны, и семьи проходят испытание разлукой.

Пожилая мама москвички Валентины живет в Полтаве. Раньше они каждый год ездили друг к другу в гости, сейчас это стало невозможно. Родные люди лишены даже возможности поговорить по телефону: дозвониться до мамы на Украине Валентине не удается.

«Тогда, во времена СССР, все были одной страной. Сейчас с Украиной нет даже мобильной связи. Она как-то одномоментно прекратилась два или три месяца назад: я пыталась позвонить маме, но звонок постоянно сбрасывался», — поделилась Валентина с «Известиями».

Женщины стараются поддерживать связь через мессенджеры, но не всегда получается — сигнал на Украине слабый. Сейчас Валентина ищет способы забрать маму к себе, чтобы вся семья была вместе, в безопасности.

«Она готова была уехать еще в марте, решилась даже расстаться с огородом. Распродала вещи, должна была продать квартиру и выехать. Но ждали оформления документов, а это нужно было делать через Киев. Мы всё отправили, но ответа так и не получили. До сих пор мама там», — рассказала женщина.

«Известия» начинают цикл историй семей, разлученных конфликтом между Россией и Украиной.