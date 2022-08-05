«Я видела, как мой ребенок пугается взрывов, и поняла, что надо выбираться»

Общие корни, история у России и Украины, близкое соседство государств и безвизовый режим между ними способствовали тому, что появилось много семей, буквально живущих на две страны. Долгое время такая ситуация никак не мешала тесному общению родственников. Сейчас всё изменилось, подобные путешествия стали невозможны, и семьи проходят испытание разлукой.

Юлия и ее семилетняя дочь Злата выехали из Северодонецка в Россию в начале марта. Женщина чувствовала, что оставаться опасно.

«Я видела, как мой ребенок переживает ситуацию, как пугается взрывов, и поняла, что надо выбираться. Мы отправились своим ходом. В Telegram-канале нашли людей, которые готовы были взять кого-то с собой на выезд», — поделилась она с «Известиями».

Сейчас Юлия активно ищет подработку в России, потому что в Старобельском районе Луганской области у нее остались пожилая мама, брат с женой и дочерью. И женщина очень хотела бы забрать в безопасное место хотя бы женскую часть семьи.

«Темные времена когда-нибудь обязательно пройдут. Но пока я ищу возможность забрать маму. Встречаются люди, которые готовы привезти ее оттуда, но за это просят огромные деньги», — рассказала девушка.

«Известия» начинают цикл историй семей, разлученных конфликтом между Россией и Украиной.