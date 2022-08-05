В Молдавии оценили перспективность переговоров с Россией по поставкам газа

Кишинев не будут просить у России более дешевый газ и не пойдет на уступки Москве. Об этом заявил в пятницу, 5 августа, вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

«Думаете, если мы десять раз поедем в Москву, ситуация изменится? <...> Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определенные требования. Хочу спросить у зрителей, они готовы к уступкам? У нас сейчас ведется настоящая борьба за независимость», — сказал Спыну в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос, не хотят ли власти страны отправиться в Москву, чтобы получить более дешевый газ.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что Молдавия пока не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях возрастающего мирового кризиса у нее нет другого выхода.

Накануне Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания «Молдовагаз». Компании разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен на голубое топливо. Ожидается, что тариф на газ в республике в августе вырастет на 23,6%, до $1,1 тыс. за тысячу кубометров.

При этом, как отметил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, поэтому компания вынуждена обратиться в «Газпром» с просьбой об отсрочке платежа за август.

Ранее, 2 августа, вице-премьер Молдавии предложил заменить российский газ древесиной ивы в качестве топлива. Он заявил, что власти выделят участки под посадку деревьев. Также он сообщил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%.