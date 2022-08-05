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Врач рассказала об опасности использования одной посуды разными членами семьи

Врач Сухова заявила, что использование одной посуды разными членами семьи повышает риск заражения инфекциями
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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Использование одной посуды разными членами семьи повышает риск заражения инфекциями. Об этом 5 августа рассказала терапевт «СМ-Клиники» в Солнечногорске Вера Сухова.

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«Не рекомендую пить в семье из одной кружки: существуют заболевания, которыми можно заразиться контактно-бытовым путем. Они передаются при непосредственном контакте с возбудителем инфекции, через предметы обихода», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Такими заболеваниями могут быть герпес, чесотка, хеликобактерная инфекция, гельминты, гепатит А, ОРВИ, реже столбняк, газовая гангрена, бруцеллез, предупредила врач.

Также специалист рекомендовала не доедать и не допивать за членами семьи.

3 августа директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова сообщила, что несмотря на то что в составе морской воды содержатся соль и йод, которые препятствуют размножению болезнетворных бактерий и вирусов, в ней могут обитать патогены, способные вызвать инфекционные заболевания.

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