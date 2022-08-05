Мост через Тагильский пруд в Нижнем Тагиле откроют в День города

В Нижнем Тагиле 12 августа планируют открыть мост через Тагильский пруд. Когда по нему начнет курсировать общественный транспорт, рассказал начальник управления горхозяйства Андрей Лебедев.

«Проектом предусмотрены здесь [на Луганском проспекте] и остановочные комплексы, и пешеходные зоны, и предполагаемое движение пассажирского транспорта. Но на сегодняшний день пассажирский поток не изучен. Решение по маршрутам будет принято после исследования», — сообщил чиновник «ТагилСити.ру».

Как уточняет агентство, генподрядчик «АльмакорГруп» обещает завершить строительство моста к 300-летию Нижнего Тагила, которое город отпразднует 12 августа. После этого специалисты начнут изучать пассажиропоток, и на основе полученных результатов чиновники примут решение о создании дополнительного маршрута или корректировке действующих.

Протяженность новой переправы составляет 434 м. Общая стоимость реализации проекта превысила 4,5 млрд рублей.