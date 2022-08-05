В Москве мужчина украл кольца с бриллиантами на 1 млн рублей
Мужчина украл кольца из ювелирного магазина в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве. В распоряжении «Известий» 5 августа появилась видеозапись с места инцидента.
На кадрах видно, как продавцы показывают покупателю украшения.
В тот момент, когда сотрудницы доставали другие имеющиеся в ассортименте драгоценности, мужчина схватил лежащие перед ним кольца и убежал. Женщины вызвали охрану.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. По предварительной информации, похищенные кольца из белого золота с бриллиантами стоят около 1 млн рублей.
Ранее, 29 апреля, сообщалось, что в Кировском районе Санкт-Петербурга грабители пропилили пол и вынесли ювелирные украшения из квартиры. Сумма похищенного составила 100 тыс. рублей.