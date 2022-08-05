Лиз Трасс предрекла трудную зиму для Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, участвующая в борьбе за пост премьер-министра страны, 5 августа заявила, что эта зима будет трудной для Соединенного Королевства из-за энергетического кризиса.

«Я знаю, что зима будет тяжелой», — заявила политик в эфире телеканала Sky News.

Трасс добавила, что способ преодоления кризиса она видит в использовании ресурсов из Северного моря, атомной энергии и возобновляемых источников энергии. Кроме того, политик добавила, что будет продвигать добычу газа методом фрекинга.

Ранее, 3 августа, британские СМИ заявили, что Великобритания стоит на пороге астрономической инфляции. По прогнозу аналитиков, рост цен на газ и растущая стоимость продуктов питания приведут к инфляции до 11% уже до конца текущего года. При этом индекс розничных цен (RPI) достигнет 17,7%. В итоге средние доходы в этом году упадут на рекордные 2,5%, в результате чего миллионам семей придется использовать сбережения или дорогостоящие кредиты для оплаты основных расходов на отопление и питание этой зимой.

На фоне экономического кризиса в июне тысячи человек вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест бездействию правительства Великобритании. Британцы жаловались на сокращение заработных плат и социальных выплат и требовали от правительства принять более решительные меры для поддержки населения.

До этого, 25 июля, Трасс сообщила, что Великобритании стоит избежать стратегической зависимости от Китая. Трасс напомнила, что Лондон уже зависим от Москвы в энергетическом плане, но подобную ошибку нельзя допускать и в отношениях с китайской стороной.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.