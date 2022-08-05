Появились кадры последствий обстрела ВСУ больницы в Донецке

Городская центральная больница № 17 в Куйбышевском районе Донецка в пятницу, 5 августа, попала под обстрел украинских боевиков. В распоряжении «Известий» появились кадры последствий атаки.

Персонал больницы рассказал, что снаряд рухнул прямо перед входом. Взрыв прогремел неожиданно, в разгар рабочего дня. Есть пострадавшие. На видео запечатлено, как сотрудники больницы оказывают помощь раненым.

В результате атаки ВСУ в ряде помещений вылетели стекла, разрушено несколько палат и санузел. Снаряд пробил крышу, что привело к частичному обрушению кровли здания. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Об обстреле больницы ранее в этот день сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Куйбышевский район города 5 августа уже неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что обстрел производился из артиллерия натовского калибра 155 мм. Удары также были нанесены по поселкам Еленовка и Металлист.

Накануне украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка. Удар в том числе был нанесен по зданию театра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, командиром реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) Донецкой Народной Республики (ДНР).

Под обстрелом тяжелой артиллерии находилось не только здание театра, но и пешеходная улица. Как сообщил мэр Донецка, погибли шесть человек, еще семь ранены.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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