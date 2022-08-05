Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае
Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Приморского края. Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие сутки.
Активные фронтальные разделы начали оказывать влияние на регион вечером 5 августа. В Приморье ожидаются сильные дожди с выпадением до 40 мм осадков менее чем за 12 часов. Местами вероятны сильные ливни с выпадением свыше 50 мм осадков, пишет Vostokmedia.
Во время грозы скорость ветра будет достигать 20 м/с. В наибольшей степени фронтальные разделы заденут северо-западные и северные районы.
На территории Владивостока ожидаются умеренные дожди.
Ранее синоптики спрогнозировали жару до +32 градусов на территории Татарстана в выходные. Осадки в республике не ожидаются.