Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Приморского края. Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие сутки.

Активные фронтальные разделы начали оказывать влияние на регион вечером 5 августа. В Приморье ожидаются сильные дожди с выпадением до 40 мм осадков менее чем за 12 часов. Местами вероятны сильные ливни с выпадением свыше 50 мм осадков, пишет Vostokmedia.

Во время грозы скорость ветра будет достигать 20 м/с. В наибольшей степени фронтальные разделы заденут северо-западные и северные районы.

На территории Владивостока ожидаются умеренные дожди.

Ранее синоптики спрогнозировали жару до +32 градусов на территории Татарстана в выходные. Осадки в республике не ожидаются.