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Более 60 млн рублей выделили на благоустройство 10 дворов в Томске

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В Томске в 2022 году планируют благоустроить 10 дворовых территорий. На эти цели было выделено 63 млн рублей, сообщил и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Конечно, потребность есть, и она значительно превышает ту цифру, которую я назвал. В городском бюджете в этом году на работы предусмотрено больше 63 млн рублей, а готовых проектов намного больше», — заявил Ратнер.

В этом году около домов по улице Сибирской, 102/4 и 102/8, обустроят парковку, там же появятся новые лестницы. У домов по Лыткина, 2-4, смонтируют две детские площадки, оборудуют парковку, а осенью высадят кустарники. Во дворе по улице 79-й Гвардейской Дивизии, 27, предусмотрены укладка асфальта, установка шлагбаума, лавочек и урн.

Как рассказали РИА «Томск» в пресс-службе мэрии, средства на работы выделены в несколько этапов из городской казны. Итоговая сумма была утверждена в июле после корректировок бюджета.

Михаил Ратнер подчеркнул, что городские власти рассчитывают на заключение соглашения между регионом и Минстроем РФ, которое позволит выделять на благоустройство дворов федеральные средства. На сегодняшний день федеральные деньги направляются только на большие общественные пространства.

Обновление 10 дворов планируют завершить осенью. В целом, по оценке властей, в Томске в ремонте нуждаются 2,3 тыс. дворов.

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