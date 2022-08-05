Жителя Татарстана будут судить за мошенничества на 74 млн рублей

В Татарстане переданы в суд материалы уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, который обвиняется в мошенничестве. Общая сумма ущерба составляет 74 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемый обратился в один из банков для получения кредита по сговору с неустановленными лицами. Мужчина предоставил сотрудникам финансового учреждения документы с ложной информацией о его платежеспособности, пишет ИА «Татар-информ». Чтобы снизить кредитную ставку, татарстанец предложил предоставить в залог квартиру и машину. Банк выдал мужчине кредит на 60 млн рублей. При этом обвиняемый не планировал возвращать деньги.

Кроме того, злоумышленник выступал посредником во время купли-продажи земельных участков. По версии следствия, он похитил средства граждан на сумму свыше 14 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество». Материалы переданы в Советский районный суд Казани.

Ранее полиция установила причастность «ясновидящей» из Санкт-Петербурга к мошенничеству в отношении пожилой жительницы Ухты (Республика Коми). 81-летняя пенсионерка обратилась к «экстрасенсу», чтобы вылечить сына от алкогольной зависимости. Потерпевшая перечислила 45 тыс. рублей и собиралась передать еще 217 тыс. рублей.