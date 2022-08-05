В Ботаническом саду Петербурга из-за жары закрыли оранжереи

В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге из-за жаркой погоды закрыли оранжереи. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на соцсети учреждения.

Ограничения будут действовать до конца дня 5 августа.

Ранее сообщалось, что жара достигнет апогея в Петербурге 5 августа. Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России в воскресенье ожидаются «камни с неба». По его словам, это явление представляет собой грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2–4 см, воздух прогреется до 30 градусов.