Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ больницы в Донецке

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) больницы в Донецке 5 августа.

На видеозаписи видны поврежденные машины и дороги возле медицинского учреждения. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены.

«Неожиданно произошло. Я в это время набирала воду тут, чуть не упала с лестницы. Была сильная вспышка, искры. Пыль поднялась столбом», — рассказала местная жительница.

О том, что больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских военных, ранее в этот день рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. В том числе удар был нанесен по зданию театра, где проходило прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) Донецкой Народной Республики (ДНР) Ольгой Качурой. Кулемзин назвал обстрел террористическим актом против мирных жителей. По его словам, в результате погибли шесть человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны ВСУ. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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