Глава фирмы ожидает суда за гибель рабочего при ремонте школы в Оренбуржье

В Оренбургской области директор стройфирмы ожидает суда за гибель рабочего при ремонте школы. Об этом сообщает пресс-служба Тюльганского районного суда.

По данным следствия, летом и осенью 2021 года строительная компания выполняла ремонт кровли тюльганской школы. Желая ускорить процесс, директор фирмы привлек к работам на высоте стороннего работника, который не имел необходимого образования и допуска.

Во время передвижения по кровле мужчина упал с высоты на асфальт. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу, где он скончался.

Как уточняет 56orb.ru, трудовой договор с рабочим не заключался. Также не был проведен производственный инструктаж.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека») завершено. Материалы переданы в Тюльганский районный суд для рассмотрения.