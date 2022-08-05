Уборка урожая началась в Псковской области

Кампания по уборке урожая зерновых культур началась в Псковской области. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на региональное правительство.

Сбор зерна стартовал на предприятии «Каложицы» в Псковском районе и сельхозпредприятии «Тригорское» в Пыталовском районе. На текущий момент убрано 287 га полей, аграрии намолотили свыше 1,3 тыс. т зерна. Урожайность составляет 46,3 центнера с гектара.

Общая уборочная площадь в 2022 году составляет 50,3 тыс. га зерновых, 18,4 тыс. га рапса, 2 тыс. га картофеля. Кроме того, овощи открытого грунта высажены на площади 900 га. Из-за погодных условий задерживается начало уборки раннего картофеля и овощей. Сбор картофеля стартовал на двух предприятиях в Бежаницком и Псковском районах, пишет Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что аграрии в Волгоградской области собирают рекордный урожай. К началу августа было собрано свыше 4 млн т зерна. Средняя урожайность составляет 32 центнера с гектара.