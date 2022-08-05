В России количество штрафов с камер выросло почти на четверть

За шесть месяцев 2022 года ГИБДД РФ возбудила 79,5 млн административных дел в отношении нарушителей ПДД по материалам, собранным с дорожных камер фотовидеофиксации. Это на 24,4% больше, чем в 2021 году.

Такие данные приводит Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России.

По результатам рассмотрения всех дел, сотрудники ГИБДД вынесли за полгода более 88,5 тыс. штрафов на сумму более 61,9 млрд рублей. Более чем в 280 тыс. случаев было назначено предупреждение. Лишение водительских прав было применено в 150,5 тыс. случаев. В 71,4 тыс. случае был применен административный арест.

В НЦ БДД фиксируют рост увеличения дел, которые были возбуждены за вождение машины водителями в состоянии наркотического опьянения. Доля таких правонарушений возросла на 3,7% (10,3 тыс. дел).

Почти втрое, до 33,7 тыс. дел, выросло количество нарушений в отношении велосипедистов и «иных лиц, участвующих в дорожном движении».

29 июля пресс-служба ГИБДД Москвы сообщила «Известиям», что автомобили такси в столице за первую половину 2022 года попали в ДТП 918 раз. В результате таких происшествий 13 человек погибли и 1107 получили ранения.