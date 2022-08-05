Глава Николаевской области объявил о комендантском часе

В Николаеве вводится комендантский час. Об этом заявил глава Николаевской области Виталий Ким.

«На выходные город будет закрыт. Все находятся дома <...> Мы работаем и по коллаборантам в том числе <…>. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо», — сообщил Ким на видео в своем Telegram-канале в пятницу, 5 августа.

Отмечается, что комендантский час будет действовать с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

Ранее комендантский час был введен в Киевской области с 26 июня до 3 июля. Жителям области запрещалось находиться на улице, передвигаться по населенным пунктам на транспорте или пешком, а также находиться в каких-либо общественных местах.

22 мая Верховная рада Украины продлила срок военного положения в стране до 23 августа 2022 года. Положение в стране было введено 24 февраля, в день начала спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. С тех пор оно продлевалось.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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