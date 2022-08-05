Песков объяснил продолжительное отсутствие бесед Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 августа оценил возможность разговора российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Песков напомнил, что Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые Париж предпринимает в отношении Москвы.

«Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент просто это не нужно. Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту», — сказал он на брифинге.

Последняя на данный момент беседа президентов РФ и Франции состоялась 28 мая, когда прошел трехсторонний телефонный разговор с участием также канцлера ФРГ Олафа Шольца. Лидеры трех стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине. В частности, Путин заявил об опасном характере продолжающейся накачки Киева западным оружием, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Последний двусторонний телефонный разговор у Путина и Макрона был в начале мая. Тогда российский лидер рассказал французскому коллеге о ходе спецоперации по защите жителей Донбасса и эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь». Путин также обратил внимание Макрона на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

Президент Франции, в свою очередь, высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин подчеркнул, что эти проблемы вызваны прежде всего санкциями Запада.

Беседа состоялась по инициативе французской стороны. Лидеры общались около двух часов.