В Кремле заявили об отсутствии конкретики по вопросу сделки с Украиной по металлам

В анонсированной украинской стороной сделке с Россией по металлам, которая якобы может быть заключена по аналогии с той, которая была достигнута в отношении украинского зерна, пока нет ничего конкретного. Об этом 5 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в данном случае всё будет зависеть от фактических деталей.

«Надо понимать, насколько будет сформулировано четко это предложение. В любом случае здесь нужно понимать, что решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей», — указал Песков.

В пятницу стало известно, что Украина считает, что заключенное в Стамбуле соглашение по продовольствию могло бы послужить примером для поставок других товаров. Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на замминистра экономики страны — торгового представителя Украины Тараса Качку, оно может быть распространено, в частности, и на металлы.

Как рассказали 3 августа «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, редакция проекта стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года является промежуточной и пока еще дорабатывается. Отмечалось, что потребление металлургической продукции внутри России и объемы ее экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов к 2030 году. Однако за счет замещения импорта производство стали к этому сроку должно будет вырасти на 6,4% по сравнению с тем же периодом. Предполагается, что в 2024–2025 годах отрасль адаптируется к текущим условиям в связи с антироссийскими санкциями, а затем начнет восстанавливаться.

5 августа также стало известно, что суда Rojen и Navistar с украинским зерном вышли из портов Черноморска и Одессы после решения Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, который согласовал отправку трех судов с грузом.

Первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в порту Стамбула 3 августа. Сообщалось, что судно Razoni с 26 т кукурузы пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится к конечной точке маршрута — в Ливан.

Суда с грузами из Украины начали покидать порт Одессы после того, как 22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.