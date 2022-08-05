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Песков прокомментировал эскалацию вокруг Тайваня из-за Пелоси

Песков о визите Пелоси на Тайвань: такие провокации не остаются без последствий
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Фото: REUTERS
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 5 августа, предупредил, что напряженность вокруг визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадет.

«Напряженность так быстро не спадает. Естественно, на фоне этих провокаций вполне законно Китай предпринимает шаги по защите своего суверенитета, и, конечно, такие провокации не остаются без последствий», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров накануне. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

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В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что визит Пелоси на Тайвань якобы не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая». По его словам, визит не является поводом для эскалации в отношениях между США и КНР.

Министерство иностранных дел Китая в свою очередь вызвало посла США Николаса Бернса, для того чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Также Китай анонсировал проведение учений около острова и привел в боеготовность армию.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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