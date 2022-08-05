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В России за сутки выявили более 18,5 тыс. случаев COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За последние сутки в Российской Федерации подтверждено 18 555 случаев COVID-19. Как сообщили 5 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания, это на 1 429 больше, чем было выявлено накануне.

Во главе игла: спрос на вакцинацию от COVID-19 вырос в разы
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При этом число россиян, попавших в больницы с COVID-19, за сутки уменьшилось на 0,5% — до 1 906 человек. В целом рост количества госпитализаций зафиксирован в 40 регионах РФ.

Также указано, что за последние сутки в России от коронавируса выздоровели 9 817 человек, и это на 0,7% больше, чем накануне. Летальных исходов зарегистрированы 47 случаев, что на три больше, чем за предыдущие сутки.

Ранее, в пятницу, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «Известиям», что негативные последствия COVID-19 с каждым новым заражением выражены всё ярче и длятся дольше.

В свою очередь Минобороны России накануне заявило, что рассматривает возможность причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению COVID-19. В ведомстве пояснили, что с 2009 года USAID финансировало программу Predict по изучению новых коронавирусов, проводился отлов летучих мышей-переносчиков. Отмечается, что одним из подрядчиков была Metabiota, известная своей военно-биологической деятельностью на Украине.

Тогда же главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа. При этом он выразил мнение, что российское здравоохранение вряд ли будет перегружено, так как при новом «Омикрон»-варианте COVID-19 госпитализация требуется в редких случаях.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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