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Лидеры нового поколения Friends for Leadership примут участие в ВЭФ-2022

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Международное сообщество лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership представит совместные инициативы и проекты в сфере устойчивого развития на VII Восточном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Участники сообщества из 15 стран примут участие в сессиях деловой и молодежной программы ВЭФ-2022, а также проведут встречи с потенциальными инвесторами и партнерами из числа российских и зарубежных лидеров в сфере бизнеса и финансов.

«С удовольствием приглашаем неравнодушную молодежь из разных стран мира, включая страны БРИКС, ШОС, СНГ, АСЕАН, АТЭС, страны Африки и Латинской Америки, к участию и работе в рамках Восточного экономического форума. Новые знания, контакты, дружба и партнерства, получаемые на мероприятиях Росконгресса, помогут молодым людям стать действительно будущими мировыми лидерами, а также реализовать свои проекты для изменения мира к лучшему в контексте реализации Целей в области устойчивого развития, принятых ООН до 2030 года», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

На форуме будут представлены проекты и инициативы участников по таким темам, как устойчивое развитие и энергетика, изменение климата и охрана природы, посткризисное восстановление, инновации в сфере образования, науки и технологий. При этом проекты уже находятся на стадии реализации и имеют потенциал масштабирования на территории России.

Friends for Leadership — постоянно действующий международный пул иностранной молодежи, вовлеченной в продвижение многосторонних экономических и гуманитарных проектов. Сообщество получило развитие в 2018 году совместными усилиями Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив «Центр международного продвижения» и Фонда Росконгресс на площадке ПМЭФ. Сейчас оно объединяет проектные команды более 100 стран, работающих над масштабированием своих решений в 23 проектных группах, включая 17 Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

В 2018–2021 годах в мероприятиях ВЭФ приняли участие более 100 лидеров и предпринимателей Friends for Leadership из Индии, Китая, Японии, Бангладеш, США, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Белоруссии, Сербии, Непала, Индонезии, Пакистана, Республики Корея, Уругвая, Швейцарии, Нигерии, Перу, Чили, Филиппин, Хорватии, Италии, Казахстана и России.

Организатор Восточного экономического форума — Фонд Росконгресс.

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