Минобороны Испании приняло решение отправить Киеву 20 бронетранспортеров M113. Об этом 5 августа сообщила El Pais.

«Министерство обороны Испании решило передать Украине 20 бронетранспортеров M-113. Но эта помощь вряд ли удовлетворит требования украинского президента Владимира Зеленского, который требует от западных стран ракет большой дальности», — написало издание.

Ранее правительство страны планировало отправить Киеву танки Leopard. Однако министр обороны Маргарита Роблес 2 августа заявила, что Мадрид не будет поставлять эту технику. По ее словам, боевые машины находятся «в абсолютно плачевном состоянии».

21 апреля Испания отправила украинской стороне корабль с боеприпасами и военным снаряжением на 200 т.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 5 июля отметил, что часть поставляемого Западом оружия оказывается на черном рынке.

О начале специальной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к РФ.

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