Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Московскому технобизнесу предложили гранты за покупку оборудования

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве запустили вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования для высокотехнологичного бизнеса. Предприятия, работающие в сфере науки, промышленности и IT, могут компенсировать до 30 млн рублей, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Эта мера поддержки стала одной из самых востребованных: по итогам весенней заявочной кампании одобрены выплаты на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Для удобства предпринимателей документы принимаются онлайн», — отметила вице-мэр.

По условиям программы, город компенсирует предпринимателю 50% стоимости купленного им российского оборудования или 35% импортного. При этом оно должно быть приобретено в 2022 году, находиться в Москве и относиться к категориям оборудования со сроком полезного использования больше трех лет.

Претендовать на выплату могут столичные компании и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 15 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

По словам Сергуниной, грант помогает расширить или модернизировать производство, пополнить оборотные средства, покрыть затраты на лизинг и погасить проценты по кредиту на новую технику или развитие бизнеса.

Московский инновационный кластер — платформа для сотрудничества между корпорациями, малым и средним бизнесом, образовательными и научными учреждениями, а также городом. К кластеру присоединились более 35 тыс. организаций из порядка 80 регионов России. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022