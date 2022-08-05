Московскому технобизнесу предложили гранты за покупку оборудования

В Москве запустили вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования для высокотехнологичного бизнеса. Предприятия, работающие в сфере науки, промышленности и IT, могут компенсировать до 30 млн рублей, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Эта мера поддержки стала одной из самых востребованных: по итогам весенней заявочной кампании одобрены выплаты на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Для удобства предпринимателей документы принимаются онлайн», — отметила вице-мэр.

По условиям программы, город компенсирует предпринимателю 50% стоимости купленного им российского оборудования или 35% импортного. При этом оно должно быть приобретено в 2022 году, находиться в Москве и относиться к категориям оборудования со сроком полезного использования больше трех лет.

Претендовать на выплату могут столичные компании и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 15 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

По словам Сергуниной, грант помогает расширить или модернизировать производство, пополнить оборотные средства, покрыть затраты на лизинг и погасить проценты по кредиту на новую технику или развитие бизнеса.

Московский инновационный кластер — платформа для сотрудничества между корпорациями, малым и средним бизнесом, образовательными и научными учреждениями, а также городом. К кластеру присоединились более 35 тыс. организаций из порядка 80 регионов России. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.