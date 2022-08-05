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Суд прекратил дело о хищении при строительстве дома на левом берегу Воронежа

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Коминтерновский районный суд Воронежа прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя обанкротившегося ООО «Стройинвест Лайн» Дмитрия Вишневского по истечении сроков давности. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на картотеку суда.

Вишневский обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»).

С 2008 года «Стройинвест Лайн», а также подконтрольное бизнесмену ООО «Воронежская домостроительная компания – 2010» (ВДК-2010) занимались строительством 112-квартирного жилого дома по улице Серафимовича, 22а, на левом берегу Воронежа. Сдача дома планировалась в 2013 году, однако в итоге была отложена до 2015 года. Финансирование работ осуществлялось за счет денег дольщиков.

В 2015 году стройка была заморожена. Все подконтрольные Вишневскому организации были признаны банкротами. Права почти всех «дольщиков» были защищены, кроме прав пяти участников. Их права были нарушены еще при составлении договоров, а потому деньги им не были возвращены. Будущие квартиры пострадавших были заложены в банк в качестве обеспечения по кредитному договору.

По версии следствия, руководитель ООО «Стройинвест Лайн» путем обмана завладел деньгами пяти дольщиков на общую сумму в 7 млн рублей. В ходе следствия обвиняемый частично возместил ущерб потерпевшим — 2,3 млн рублей. С остальными потерпевшими были достигнуты соглашения о возврате средств.

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