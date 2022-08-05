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WP заявила о расколе между президентом Украины Зеленским и мэрами крупных городов

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Мэры крупных городов на Украине всё больше недовольны политикой действующего президента страны Владимира Зеленского, вследствие чего там назревает раскол между центральными и региональными властями. Об этом 3 августа написала американская газета The Washington Post.

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В частности, указало издание, мэр города Днепр Борис Филатов считает, что официальный Киев и его администрация отодвигает проблемы регионов на второй план, занимаясь тем, чтобы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников.

«Украинские мэры, которые пытаются защитить или восстановить свои разрушенные города и поселки, подчеркивают растущие внутренние проблемы Украины по мере приближения к шести месяцам после начала <специальной операции России по защите Донбасса>», — пишет газета.

Региональные политики также недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти, отметили в СМИ.

Ранее, 30 июля, Филатов раскритиковал Зеленского из-за того, что тот мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. По мнению главы Днепра, ситуация на Украине не дает права на узурпацию власти.

2 августа военный историк Никита Буранов выразил мнение, что раскол в Службе безопасности Украины (СБУ) неизбежен, и он тоже будет только усиливаться дальше. Кроме того, по его словам, подобная ситуация имеет место быть не только в СБУ, но и во всех госструктурах Украины.

В тот же день «РИА Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщили, что в СБУ происходит раскол — между сбежавшими с подконтрольных России территорий, которых обвинили в утере архивных документов, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе событий в Киеве 2014 года.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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