Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке помощи Украине на 8 млрд евро

Страны Евросоюза (ЕС) искусственно задерживают процесс предоставления макрофинансовой помощи Украине в размере €8 млрд. Как заявил 4 августа президент Украины Владимир Зеленский, он каждый день напоминает об их обещании европейским лидерам, однако те по-прежнему медлят.

«Такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка. Украинские пенсионеры, наши переселенцы, наши учителя и другие люди, которые зависят от бюджетных выплат, не должны быть заложниками их нерешительности или бюрократизма», — указал Зеленский в обращении Telegram-канале.

При этом украинский лидер не стал называть конкретную страну, которая якобы задерживает финансовую помощь Украине, и выразил надежду, что «это все-таки ошибка и она будет исправлена».

2 августа Киев получил второй транш финансовой помощи от Евросоюза (ЕС), общий объем которой составил €1 млрд. Накануне первый транш в размере €500 млн поступил на счет Национального банка Украины (НБУ). Отмечалось, что денежные средства будут направлены на финансирование первых нужд государственного бюджета.

Вместе с тем 1 августа пресс-служба Еврокомиссии заявила, что не может выделить Украине кредит в размере €8 млрд. В организации отметили, что альтернативным вариантом разрешения ситуации могли бы стать гарантии от стран — членов ЕС.

21 июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает на поддержку от партнеров в размере, превышающем $3 млрд. Также Марченко добавил, что ожидаемая сумма материальной помощи со стороны Запада за год составляет порядка $16–17 млрд. По данным минфина, в июне Украина получила $4,4 млрд внешнего финансирования, а всего с конца февраля — около $13 млрд.

13 июля экономический советник президента Украины Олег Устенко сообщил, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. Как указала британская газета The Financial Times, это почти вдвое превышает предыдущий запрос. По словам Устенко, избежать дефолта без финансовой помощи западных союзников Украине будет не только сложно, но и практически невозможно.

3 июня конгрессмены США заявили, что они настаивают на том, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила отчет об использовании $40 млрд для Украины, грозя в противном случае лишить поддержки будущие инициативы такого рода. В Пентагоне указали, что минобороны США привержено прозрачности в отношениях с общественностью и с конгрессом в том, что касается предоставления помощи другим странам.

24 февраля РФ объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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