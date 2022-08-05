Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай Решетова задержали за взятки

В Республике Алтай за взятки задержан бывший министр здравоохранения республики Павел Решетов. Возбужден ряд уголовных дел.

«Сегодня (5 августа. — Ред.) сотрудниками УФСБ по Республике Алтай задержан бывший министр здравоохранения Республики Алтай Решетов Павел Эдуардович. Он подозревается в получении крупной взятки от коммерческой структуры за заключение прямых контрактов на поставку оборудования», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в пятницу.

Решетов возглавлял министерство здравоохранения в Республике Алтай с августа по декабрь 2018 года, после чего его назначили директором Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, а в феврале текущего года он возглавил Кош-Агачскую районную больницу.

В марте 2021 года задержали бывшего главу минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко за получение взятки при покупке медицинского оборудования.