КамАЗ повысит качество окраски грузовиков

На автомобильном заводе «КамАЗ» завершен монтаж линии катафорезного грунтования с окраской жидкой эмалью для деталей грузовиков. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба предприятия.

Как отметили на заводе, запуск новой линии значительно повысит качество лакокрасочного покрытия камских грузовиков.

«Детали будут окрашиваться в составе узлов — передней оси, ведущего моста и балансирной подвески. На втором маршруте детали после агрегата химической подготовки, катафорезного грунтования и сушки пройдут через окраску жидкой эмалью и еще одну сушку. Они будут поставляться на главный сборочный конвейер и конвейер сборки кабин», — пояснил начальник отдела специальных технологий и нормативов Сергей Сафонов.

Сначала все детали будут направляться в агрегат подготовки поверхности, который предусматривает девять стадий обработки, в том числе фосфатирование.

После этого элементы подвески с деталями переместят в печь для сушки.

По оценке пресс-службы завода, новая линия рассчитана на выпуск 55 тыс. автомобилей в год.

1 августа на КамАЗе сообщили, что в рамках проекта модернизации Туймазинского завода автобетоновозов (это дочернее предприятие автозавода) введены в эксплуатацию новая окрасочно-сушильная камера и линия дробеструйной обработки. Перед тем как любая деталь бетоновоза попадет в окрасочную камеру, она дополнительно пройдет стадию абразивной очистки металла от коррозии, окалин и остальных видов загрязнений в дробеструйной камере.