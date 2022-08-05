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Песков объяснил слова Лаврова о переговорах с США по обмену заключенными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Канал, по которому должно идти обсуждение обмена заключенными, был согласован во время переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в июле прошлого года в Женеве. Об этом 5 августа заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее в этот день глава МИД РФ сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован Путиным и Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен попытается поймать Лаврова за пуговицу на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже. По его словам, госсекретарь намеревался обсудить с главой МИД РФ обмен заключенными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над этим заявлением Кирби. Она предложила ввести в российской дипакадемии спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на осужденную в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и отбывающего наказание за шпионаж Пола Уилана.

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.

4 августа Химкинский городской суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая привезла с собой из США в РФ картриджи для вейпа с гашишным маслом, к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

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