Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
Сюжет:

Блинкен назвал реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань «вопиющей провокацией»

0
Фото: REUTERS/Taiwan Presidential Office
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной». Об этом 5 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Демонстрация сил: стартуют китайские военные учения вокруг Тайваня
На них Пекин покажет готовность бросить вызов флоту США в регионе

По его данным, с таким заявлением Блинкен выступил на встрече с участием дипломатов высокого ранга из государств Азии — на Восточноазиатском саммите в Камбодже.

В ходе мероприятия госсекретарь сказал, что Китай, начав крупные учения после визита Пелоси на остров, решил запугать не только Тайвань, но и другие азиатские страны. В данной ситуации Вашингтон стремится восстановить спокойствие и поддерживает союзников, отметил Блинкен.

Накануне стало известно, что войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. Профессор Академии национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК), генерал-майор Мэн Сянцин сообщил, что баллистические ракеты НОАК впервые в истории пролетели над Тайванем.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США осуждают пуски баллистических ракет НОАК.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал визит Пелоси на Тайвань ненужной провокацией, а маневры КНР вокруг острова — суверенным правом.

Пелоси прибыла на остров 2 августа. Она назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022