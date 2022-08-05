Блинкен назвал реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань «вопиющей провокацией»

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной». Об этом 5 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По его данным, с таким заявлением Блинкен выступил на встрече с участием дипломатов высокого ранга из государств Азии — на Восточноазиатском саммите в Камбодже.

В ходе мероприятия госсекретарь сказал, что Китай, начав крупные учения после визита Пелоси на остров, решил запугать не только Тайвань, но и другие азиатские страны. В данной ситуации Вашингтон стремится восстановить спокойствие и поддерживает союзников, отметил Блинкен.

Накануне стало известно, что войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. Профессор Академии национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК), генерал-майор Мэн Сянцин сообщил, что баллистические ракеты НОАК впервые в истории пролетели над Тайванем.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США осуждают пуски баллистических ракет НОАК.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал визит Пелоси на Тайвань ненужной провокацией, а маневры КНР вокруг острова — суверенным правом.

Пелоси прибыла на остров 2 августа. Она назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.