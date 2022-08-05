Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с РФ с 23 августа

Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией, ожидается выполнение до трех рейсов в неделю авиакомпании Ethiopian Airlines.

«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», — рассказал «РИА Новости» посол страны Алемайеху Тегену в пятницу, 5 августа.

Он дополнил, что прямое авиасообщение между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой было прервано из-за пандемии COVID-19. Как он считает, возобновление прямого авиасообщения вызовет всплеск интереса со стороны россиян.

Флот Ethiopian Airlines состоит из Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Freighter, Bombardier Q-400.

Москва сняла антикоронавирусные ограничения для полетов в ряд иностранных государств с 9 апреля. В число доступных авианаправлений тогда вошли Аргентина, Индия, ЮАР, Алжир, Афганистан, Вьетнам и другие территории — всего 52 страны.